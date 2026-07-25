وفاقی سول حساس ادارے اور موچکو پولیس نے بین الصوبائی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی

گاڑی میں سوار 2 ملزمان فیصل اور عبدالولی کو گرفتار کر کے 66 کلو چرس برآمد کرلی گئی، پولیس

اسٹاف رپورٹر July 25, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قئد میں وفاقی سول حساس ادارے اور موچکو پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی منشیات کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ 

کارروائی کے دوران 66 کلو چرس برآمد کر کے 2 ملزمان اور لینڈ کروز جیپ برآمد کرلی۔

ترجمان ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات فروش گاڑی میں بڑی مقدار میں منشیات چھپا کر بلوچستان سے کراچی اسمگل کر رہے تھے۔

پولیس خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر حب ریور روڈ پر ناکہ بندی کی گئی جس پر لینڈ کروز میں سوار ملزمان پولیس کو دیکھ کر تیز رفتاری سے گاڑی کچے راستے سے چلاتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی الٹ گئی۔

اس دوران وفاقی سول حساس ادارے اور موچکو پولیس نے گاڑی میں سوار 2 ملزمان فیصل اور عبدالولی کو گرفتار کر کے 66 کلو چرس برآمد کرلی جو کہ پیکٹوں کے شکل میں گاڑی میں چھپائی گئی تھی۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق برآمد کی جانے والی منشیات شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرنے کے لیے اسمگل کی جا رہی تھی جسے ناکام بنا دیا ، گرفتار منشیات فروشوں سے ان کے نیٹ ورک سے جوڑے دیگر کارندوں کے حوالے سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی سول حساس ادارے اور موچکو پولیس نے بین الصوبائی منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی

Express News

کراچی، کورنگی گودام چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، کالا پل ہزارہ کالونی میں گھر سے نو عمر لڑکے کی پھندا لگی لاش برآمد

Express News

لاہور: آن لائن ایپ کے ذریعے شہریوں کو ہنی ٹریپ کرنے والا گینگ گرفتار

Express News

کراچی؛ موٹر سائیکل سوار اوباش نوجوان کی خاتون سے نازیبا حرکت، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

کراچی، رینجرز اور ایس آئی یولیس کے ساتھ مقابلے میں 3 بھتہ خور ہلاک، ایک زخمی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو