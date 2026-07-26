ہری پور: سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے پر شہری فخر زمان کو 8 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا

اسپیشل کورٹ نے پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت مجرم قرار دیاجرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 2 سال 6 ماہ قید کی سزا ہوگی

یاور حیات July 26, 2026
facebook whatsup

ایف آئی اے سائبر کرائم کیس میں ہری پور کےشہری فخر زمان کو 8 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزاسنادی گئی۔

اسپیشل کورٹ نے PECA ایکٹ کی دفعات کے تحت مجرم قرار دیاجرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 2 سال 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔

ذرائع کےمطابق ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی جانب سے درج مقدمے میں ہری پور کے رہائشی فخر زمان ولد رکن زمان کو انسدادِ الیکٹرانک جرائم ایکٹ PECA-2016 کے تحت مجموعی طور پر 8 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔

اسپیشل کورٹ کے سینئرمعزز سول جج مجیب الرحمان کی عدالت ایف آئی اے/این سی سی آئی اےنے کیس کا فیصلہ سنایا، عدالتی دستاویزات کے مطابق فخر زمان کے خلاف پولیس اسٹیشن کرائم سرکل ایف آئی اے ایبٹ آباد میں FIR نمبر 15/2021 مورخہ 08.06.2021 درج کی گئی۔

PECA-2016 کی دفعات 20، 21، 24 بمعہ 109 PPC کے تحت چارج کیا گیا تھا، دفعہ 20 PECA: 3 سال سخت قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 6 ماہ اضافی سادہ قید ہوگی۔

دفعہ 21 PECA 3 سال سخت قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جرمانہ ادا نہ کرنے پر 1 سال اضافی سادہ قید ہوگی۔

دفعہ 24 PECA 2 سال سخت قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر 1 سال اضافی سادہ قید ہوگی۔

عدالت نے سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل کو حکم دیا ہے کہ مجرم فخر زمان ساکن بندی منیم تحصیل و ضلع ہری پور کو اپنی تحویل میں لے کر مذکورہ سزائیں قانون کے مطابق مکمل کروائی جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو