بن قاسم ٹاؤن میں بائیک سواروں کی رکشا پر فائرنگ، 3 افراد زخمی

واقعہ ڈکیتی مزاحمت پرپیش آیا یا پھر ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے؟ تفتیش جاری ہے، ایس ایچ او بن قاسم

اسٹاف رپورٹر July 26, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

بن قاسم ٹاؤن تھانے کی حدود میں نامعلوم مسلح ملزمان نے رکشا پر فائرنگ کردی نتیجے میں رکشا سوار 3 افراد زخمی ہوگئے جنہیں جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق زخمی افراد کی شناخت 16 سالہ رستم علی ولدیت محمد اعجاز، 20 سالہ عرفان ولد عارف اور 45 سالہ منٹھار ولد منگل خان کے ناموں سے کی گئی۔

ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق کے مطابق زخمی افراد مزدور ہیں، دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مسلح ملزمان نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس پر رکشا ڈرائیور نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے باعث موٹر سائیکل سوار ملزمان گرگئے جبکہ دوسری موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان نے رکشا پر فائرنگ کردی، واقعہ ڈکیتی مزاحمت پرپیش آیا یا پھر ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے تفتیش جاری ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اسٹیل مل پل کے قریب پیش آیا اور فائرنگ موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی جانب سے کی گئی۔ نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، پولیس واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ

Express News

بیوی کو طلاق دینے پر ندامت، 22 سالہ لڑکے نے تھوڑی دیر بعد خودکشی کرلی

Express News

آزاد کشمیر الیکشن میں ڈیوٹی کیلیے چاروں صوبوں سے 16 ہزار اہلکار مظفر آباد پہنچ گئے

Express News

پاکستانی بندرگاہیں وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح بن گئیں، بحری شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار

Express News

شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فورسز کی کارروائی میں خودکش سمیت 4 خوارج ہلاک

Express News

پاکستان اور امریکا کے تعلقات مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، امریکی رکن کانگریس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو