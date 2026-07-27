جی ایس پی پلس رپورٹ ، پاکستان کیلیے پیشرفت اوردرپیش چیلنجز

بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق اور قوانین کی منظوری کے ساتھ عمل درآمد ناگزیر

ڈاکٹر منظور احمد July 27, 2026
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اسلام آباد:

یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کیلیے جی ایس پی پلس (GSP+) ترجیحی تجارتی اسکیم پر جاری جائزہ رپورٹ میں متوازن مگر محتاط تصویر پیش کی گئی ہے۔

رپورٹ میں جہاں انسانی حقوق اور قانون سازی کے بعض شعبوں میں پیش رفت کو سراہاگیا، وہیں سیاسی حقوق،عدلیہ کی آزادی،جبری گمشدگیوں،میڈیاکی آزادی اور اظہارِ رائے سے متعلق سنگین خدشات بھی ظاہرکیے گئے ہیں۔

رپورٹ میں واضح کیاگیاکہ یہ نہ تو پاکستان سے جی ایس پی پلس کی سہولت واپس لینے کی سفارش ہے اور نہ ہی ملک کی مجموعی کارکردگی کو مکمل طور پر تسلی بخش قراردیاگیا۔

رپورٹ کے مطابق پاکستان نے انسانی حقوق کے اداروں کو مضبوط بنانے، قومی کمیشن برائے اقلیتوں کے قیام، سزائے موت کے دائرہ کار محدودکرنے، پھانسیوں پر غیر اعلانیہ پابندی برقراررکھنے،انسدادِ تشددقانون پر عمل درآمداورخواتین کے خلاف تشددکی روک تھام کیلیے مثبت اقدامات کیے ہیں۔

دوسری جانب یورپی یونین نے سیاسی آزادیوں، عدلیہ کی خودمختاری،جبری گمشدگیوں،میڈیاکی آزادی، توہینِ مذہب،انسدادِ دہشتگردی اورسائبرکرائم قوانین کے اطلاق سے متعلق تحفظات کا بھی اظہارکیا ہے۔

رپورٹ میں زوردیاگیاکہ بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق اور قوانین کی منظوری کے ساتھ ان پر مؤثر عمل درآمد بھی ناگزیر ہے،خصوصاً اس لیے کہ یکم جنوری 2027 سے یورپی یونین کے نئے جی ایس پی ضوابط نافذ ہونگے، جن میں پائیداری اور بہتر طرزِ حکمرانی کے مزیدسخت تقاضے شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق جی ایس پی پلس پاکستان کیلیے انتہائی فائدہ مندثابت ہوئی ہے، صرف 2024 کے دوران پاکستان نے اس اسکیم کے تحت تقریباً 7۔5 ارب یوروکی برآمدات کیں،جبکہ ٹیرف میں رعایت کا تخمینہ 732 ملین یورو لگایاگیا۔

تجزیہ نگاروں کے مطابق جی ایس پی پلس کومستقل سہولت کے بجائے عبوری انتظام سمجھناچاہیے، یہ رعایت مشروط اور یکطرفہ نوعیت کی ہے،جسے یورپی یونین کسی بھی وقت معطل یا محدودکرسکتی ہے، اس کے علاوہ نئی جی ایس پی پلس اسکیم میں شرائط پرسختی اورمؤثر عمل درآمدکوزیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

ماہرین کاکہناہے کہ پاکستان کو اپنی تجارتی پالیسی میں اصلاحات، ٹیرف میں کمی اور معیشت کوزیادہ مسابقتی بناکر یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کے ساتھ جامع آزادتجارتی معاہدوںکی جانب پیش رفت کرناچاہیے، تاکہ ملکی برآمدات کوزیادہ پائیداراور متنوع بنیادوں پر فروغ دیاجاسکے۔

ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے بڑے اورصلاحیت رکھنے والے ملک کو یکطرفہ تجارتی رعایتوں پر انحصارکرنے کے بجائے عالمی منڈیوں میں مضبوط اور مستقل تجارتی شراکت داری قائم کرنے کاہدف مقررکرناچاہیے۔
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