دنیا کے معمر ترین پروفیشنل فٹبالر کا 4 سال بعد گول

نومبر 2022 میں انہوں نے سوزوکا پی جی (موجودہ اٹلیٹیکو سوزوکا) کی جانب سے ایف سی اوساکا کے خلاف گول کیا تھا

اسپورٹس ڈیسک July 27, 2026
facebook whatsup

جاپان کے لیجنڈری فٹبالر کازویوشی میورا نے ایک بار پھر عمر کو شکست دیتے ہوئے تقریباً چار سال بعد گول اسکور کر کے نئی تاریخ رقم کردی۔

تفصیلات کے مطابق دنیا کے معمر ترین پروفیشنل فٹبالر، 59 سالہ میورا نے جاپان کے ایمپیرر کپ میں فُوکوشیما یونائیٹڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایواکی فوروکاوا کے خلاف میچ کے 52ویں منٹ میں گول کیا۔

فُوکوشیما یونائیٹڈ نے یہ مقابلہ 0-7 سے اپنے نام کیا۔

نومبر 2022 کے بعد میورا کا یہ پہلا گول ہے۔ 2022 میں انہوں نے سوزوکا پی جی (موجودہ اٹلیٹیکو سوزوکا) کی جانب سے ایف سی اوساکا کے خلاف گول کیا تھا۔

’کنگ کازو‘ کے نام سے مشہور میورا جاپان کے مقبول ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں اور 1993 میں جے لیگ کے آغاز کے دوران وہ اس لیگ کی سب سے نمایاں شخصیت تھے۔

1986 میں برازیل کے کلب سانتوس سے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے میورا اٹلی، کروشیا اور آسٹریلیا میں بھی کلب فٹبال کھیل چکے ہیں۔

ان کا طویل کیریئر اب 42ویں سیزن میں داخل ہونے جا رہا ہے کیونکہ ان کی فُوکوشیما یونائیٹڈ کے ساتھ معاہدے کی مدت جون 2027 تک بڑھا دی گئی ہے۔

جاپان کے لیے 89 میچوں میں 55 گول کرنے والے میورا اس خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ اپنی ساٹھویں سالگرہ کے بعد بھی پیشہ ورانہ فٹبال کھیلتے رہیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ویسٹ انڈیز کیخلاف پہلا ٹیسٹ: پاکستان تیسرے روز پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ

Express News

پی سی بی نے نیشنل چیمپئنز کپ کے شیڈول اور اسکواڈز کا اعلان کر دیا

Express News

بھارتی کرکٹر اور اداکارہ کی ڈیٹنگ کی ویڈیو وائرل، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی

Express News

ورلڈ کپ نہ جیتنے کے باوجود رونالڈو کی ایک منٹ کی کمائی کتنی ہے؟ حیران کن انکشافات

Express News

مردوں کے فٹبال میچ کے دوران کھلاڑیوں میں جھگڑا، بیچ بچاؤ کرانے والی خاتون ریفری زخمی

Express News

فیفا ورلڈکپ کے بعد نیمار کا شاندار کم بیک، دو گول داغ کر ناقدین کو جواب دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو