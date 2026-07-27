ابھیشیک شرما زمبابوے کیخلاف بھی بری طرح ناکام

بھارتی کرکٹ ٹیم کے اوپنر ابھیشیک شرما کی خراب فارم برقرار ہے اور وہ زمبابوے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بری طرح ناکام رہے۔
زمبابوے کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتی کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ابھیشیک شرما 4 گیندوں پر صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے۔
اس سے قبل دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ابھیشیک شرما 8 گیندوں پر 8 رنز ہی بنا سکے تھے جبکہ پہلے میچ میں 8 گیندوں پر صرف ایک رن ہی بنا پائے تھے۔
ان کی کارکردگی بھارتی ٹیم کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے۔
دوسری جانب انہوں نے تیسرے میچ میں 17 رنز کے عوض تین وکٹیں حاصل کیں جو کسی بھی بھارتی اوپنر کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں بہترین بولنگ کارکردگی ہے۔
واضح رہے کہ بھارتی ٹیم کی اگلی ٹی ٹوئنٹی سیریز اکتوبر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف شیڈول ہے۔