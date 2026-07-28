کراچی میں 31 جولائی سے موسلادھار بارشوں کا امکان

بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مون سون ہوائیں کل سے ملک میں داخل ہوں گی، محکمہ موسمیات

آفتاب خان July 28, 2026
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کراچی:

بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مون سون ہوائیں کل سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی جس کے سبب کراچی میں مون سون بارشوں کا نیا سلسلہ 31 جولائی سے شروع ہونے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جولائی سے 2 اگست تک کراچی میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے، کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔

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سندھ میں 31 جولائی کی شام یا رات سے 2 اگست تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپورخاص، بدین، سانگھڑ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار، حیدرآباد، کراچی، مٹیاری، جامشورو، شہید بینظیر آباد، گھوٹکی، کشمور، جیکب آباد، شکارپور، سکھر، قمبر شہدادکوٹ، لاڑکانہ، خیرپور، نوشہروفیروز اور ٹھٹھہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

صوبے میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
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