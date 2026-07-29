پاکستانی پیسرز نے 31 سال بعد منفرد کارنامہ انجام دے دیا

اس سے قبل یہ کارنامہ 1995 میں ہرارے ٹیسٹ میں زمبابوے کے خلاف انجام دیا تھا

اسپورٹس ڈیسک July 29, 2026
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پاکستان کے فاسٹ بولرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 31 سال بعد منفرد کارنامہ انجام دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق اس میچ میں پاکستان کے فاسٹ بولرز نے ویسٹ انڈیز کی دونوں اننگز میں مجموعی طور پر تمام 20 وکٹیں اپنے نام کیں جو ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے تقریباً تین دہائیوں بعد پہلی بار ممکن ہوا۔

اس سے قبل 1995 میں ہرارے میں زمبابوے کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں پاکستانی پیسرز نے تمام 20 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

صرف یہی نہیں بلکہ یہ ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا پہلا ایسا ٹیسٹ میچ تھا جس میں تمام 40 وکٹیں فاسٹ بولرز نے حاصل کیں۔

اس سے قبل 2025 میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے مابین کنگسٹین ٹیسٹ میں فاسٹ بولرز نے 39 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

 
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