کراچی؛ گیس لیکج کے باعث گھر میں آگ لگنے سے خواتین سمیت 4 افراد جھلس کر زخمی

آگ بھڑکنے سے گھر میں موجود گھریلو سامان بھی جل کر خاکستر ہوگیا

اسٹاف رپورٹر July 29, 2026
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کراچی:

کورنگی کراسنگ بٹھائی کالونی میں گیس لیکج کے باعث گھر میں آگ بھڑکنے سے گھر میں موجود دو خواتین سمیت4 افراد جھلس کر زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح زمان ٹاؤن تھانے کے علاقے کورنگی کراسنگ بٹھائی کالونی سیکٹر ڈی مون اسکول کے قریب مکان نمبر 336 میں گیس لیکج کے باعث آگ بھڑکنے سے گھر میں موجود 2 خواتین سمیت 4 افراد جھلس کر زخمی ہوگئے، جنہیں فلاحی تنظیموں کی ایمبولنسوں کے ذریعے سول برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔

زمان ٹاؤن پولیس کے مطابق جھلس کر زخمی ہونے والوں میں 29 سالہ عارف، اس کا کزن 27 سالہ نوید اور 2 خواتین شامل ہیں جن کی عمریں 50 سے 60 سال کے درمیان ہیں۔

گھرمیں آگ لگنے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ گیا تھا اور ریسکیو 1122 کے عملے نے گھر میں لگی آگ پر قابو پا لیا تھا، آگ بھڑکنے سے گھر میں موجود گھریلو سامان بھی جل کر خاکستر ہوگیا۔
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