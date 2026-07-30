لاہور، گھر کی تین چھتیں ایک ساتھ گر گئیں، ملبے سے 9 افراد کو نکالا گیا، 2 خواتین جاں بحق

ملبے تلے 10 افراد دبے ہونے کا خدشہ ہے، 9 کو نکال لیا گیا، مکان کی چھت گاڈر کی بنی ہوئی تھی

نعمان شیخ July 30, 2026
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شہر کے علاقے باغبانپورہ کی بھٹہ محمد دین کالونی میں ایک گھر کی تین چھتیں اچانک گرنے سے افسوسناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو خواتین جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملبے تلے دبے 9 افراد کو نکال لیا تاہم امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔

ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ ہربنس پورہ کی حدود سکھ نہر اسٹاپ، بھٹہ محمد دین کالونی میں پیش آیا جہاں ٹی آر گارڈر سے بنی تین چھتیں ایک دوسرے پر آ گریں۔

واقعے کی اطلاع رات 10 بج کر 57 منٹ پر موصول ہوئی جس کے بعد ریسکیو اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق ابتدائی طور پر 8 سے 10 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔

امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک 9 افراد کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے، جن میں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے جسے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

سروسز اسپتال کے ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے پانچ افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ملبے سے نکالی گئی دو خواتین دورانِ علاج دم توڑ گئیں جبکہ تین زخمی زیرِ علاج ہیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق بعض زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد بھی فراہم کی گئی۔

ریسکیو 1122 کی تقریباً 20 اہلکاروں پر مشتمل ٹیم امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ حکام کے مطابق ملبہ مکمل طور پر ہٹانے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شخص مزید ملبے تلے موجود نہ ہو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔
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