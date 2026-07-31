پنکی کیخلاف منشیات اور قتل کے مقدمات کا چالان منظور

عدالت نے مقدمہ ٹرائل کے لئے سیشن عدالت بھیج دیا

کورٹ رپورٹر July 31, 2026
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جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کلثوم مصطفیٰ سہتو نے ملزمہ انمول عرف پنکی کیخلاف منشیات اور قتل کے مقدمات کا چالان منظور کرتے ہوئے ٹرائل کے لیے سیشن عدالت کو ارسال کردیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کیخلاف بفدادی تھانے میں منشیات اور قتل کے مقدمات میں پیش کردہ چالان منظور کرلیا۔

عدالت نے مقدمہ ٹرائل کے لئے سیشن عدالت بھیج دیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کیخلاف قتل کے بجائے قتل بالسبب کا مقدمہ چلے گا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ کلثوم مصطفیٰ نے گزری تھانے کے 6 مقدمات کے ضمنی چالان بھی منظور کرلئے، ملزمہ انمول عرف پنکی تمام مقدمات میں مفرور تھی۔
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