کراچی: پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آکر سبزی فروش زندگی کی بازی ہار گیا

مقتول کی شناخت 45 سالہ آصف ولد حفیظ کے نام سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر July 31, 2026
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کراچی:

کھارادر جوڑیا بازار کے قریب پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کی زد میں آکر سبزی فروش زندگی کی بازی ہار گیا ، پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مقتول ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا ہے ، رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق شہریوں کی مجموعی تعداد 45 ہوگئی ۔

تفصیلات کے مطابق جوڑیا بازار میڈیسن مارکیٹ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش سول اسپتال لیجائی گئی جہاں مقتول کی شناخت 45 سالہ آصف ولد حفیظ کے نام سے کی گئی۔

 اس حوالے سے ایس ایچ او کھارادر پون کمار کا کہنا تھا کہ واقعہ ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران پیش آیا ہے جس میں شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہوگیا ، ایس ایچ او میٹھادر بھائی خان نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے لائٹ ہاؤس کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کی واردات کی تھی۔

 اس دوران پولیس پارٹی موقع پر پہنچ گئی اور ڈاکوؤں کا تعاقب کیا جو کھاردار تھانے کی حدود میں پہنچ گئے وہاں پر پولیس کا ڈاکوؤں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور قریب کھڑا سبزی فروش ڈاکوؤں کی فائرنگ کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا جبکہ دونوں ڈاکو موقع سے فرار ہوگئے جن کی تلاش کا عمل جاری ہے۔

پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کو تلاش کر کے ان کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوششیں میں مصروف ہے، مقتول آصف جوڑیا بازار کا رہائشی بتایا جاتا ہے ۔
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