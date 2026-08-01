فیفا نے بڑے ٹورنامنٹس میں نجی سرمایہ کاری کا متنازع منصوبہ واپس لے لیا

یوئیفا نے خبردار کیا تھا کہ اگر منصوبہ نافذ ہوا تو اس کے رکن ممالک ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کریں گے

اسپورٹس ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup

فیفا نے عالمی سطح پر شدید مخالفت کے بعد ورلڈکپ سمیت بڑے ٹورنامنٹس میں نجی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا متنازع منصوبہ واپس لینے کا اعلان کردیا ہے۔

بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو کا کہنا تھا کہ اس تجویز نے فٹبال برادری میں اختلافات کو جنم دیا جس کے باعث اسے آگے بڑھانا کھیل کے مفاد میں نہیں رہا۔

اس منصوبے کے تحت فیفا کی 211 رکن ایسوسی ایشنز کو حمایت کے بدلے 4 کروڑ ڈالر دینے کی پیشکش کی گئی تھی تاہم یورپی فٹبال تنظیم یوئیفا، ایشین فٹبال کنفیڈریشن (اے ایف سی) اور کونکاکاف نے اس کی مخالفت کی۔

یوئیفا نے تو یہاں تک خبردار کیا تھا کہ اگر منصوبہ نافذ ہوا تو اس کے رکن ممالک ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کریں گے۔

فیفا کے سینئر مشیر کارلوس کورڈیرو نے بھی منصوبے کو فٹبال کے مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے استعفیٰ دے دیا جبکہ چیف آپریٹنگ آفیسر کیون لامور نے اعتراف کیا کہ فیفا انتظامیہ کو بھی اس معاملے میں گمراہ کیا گیا۔

شدید دباؤ کے بعد انفانٹینو نے کہا کہ اب وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو دوبارہ ایک میز پر لا کر باہمی مشاورت کے ذریعے فٹبال کے مستقبل سے متعلق فیصلے کرنا چاہتے ہیں جبکہ آئندہ سال ہونے والے فیفا صدارتی انتخاب سے قبل ان پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کامن ویلتھ گیمز، جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم گولڈ میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

Express News

براڈ پیک میں برفانی تودہ گرنے کا واقعہ، 3 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی لاشیں برآمد، مزید کی تلاش جاری

Express News

فیفا ورلڈ کپ: یورپی ممالک کے شرکت نہ کرنے پر سپر کمپیوٹر کی انوکھی پیش گوئی!

Express News

ایران میں کرکٹ کی فروغ، پاکستان کے تعاون سے اقدامت کیے جائیں گے

Express News

پی این فلیٹ کلب اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز

Express News

قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو جدید تربیت فراہم کی جائے گی: صدر پی ایچ ایف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو