فخر زمان آئندہ ورلڈکپ میں ٹیم کی نمائندگی کریں یا نہیں، اہم بیان سامنے آگیا

صرف ایک یا دو اچھی پی ایس ایل اننگز کی بنیاد پر کسی کو بڑا کھلاڑی قرار نہیں دینا چاہیے، فخر زمان

اسپورٹس ڈیسک August 01, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اوپنر فخر زمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ انجری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور دوبارہ بھرپور انداز میں بیٹنگ پریکٹس شروع کر دی ہے۔

لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے وائٹ بال کیمپ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ان کی تمام تر توجہ 2027 آئی سی سی ورلڈ کپ کی تیاری پر ہے۔

فخر زمان کے مطابق گزشتہ چند ماہ سے جاری تربیتی کیمپ نے کھلاڑیوں کو اپنی کمزوریوں پر کام کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے کیونکہ میچوں کے دوران ایسی خامیوں پر توجہ دینا آسان نہیں ہوتا۔

انہوں نے کہا کہ ابھی ورلڈ کپ میں کافی وقت باقی ہے اس لیے تمام کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکتے ہیں۔

فخر زمان نے نوجوان کرکٹرز کو مشورہ دیا کہ صرف ایک یا دو اچھی پی ایس ایل اننگز کی بنیاد پر کسی کو بڑا کھلاڑی قرار نہیں دینا چاہیے کیونکہ ڈومیسٹک اور بین الاقوامی کرکٹ میں واضح فرق ہوتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم میں جگہ مستقل کارکردگی کی بنیاد پر ملنی چاہیے۔

فخر زمان نے مزید بتایا کہ وہ نیشنل چیمپئنز کپ کے ذریعے مسابقتی کرکٹ میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور جنوبی افریقا کی باؤنس والی وکٹوں پر اپنے ماضی کے کامیاب تجربات کی بدولت 2027 ورلڈ کپ کے لیے پُرامید ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کامن ویلتھ گیمز، جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم گولڈ میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

Express News

براڈ پیک میں برفانی تودہ گرنے کا واقعہ، 3 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی لاشیں برآمد، مزید کی تلاش جاری

Express News

فیفا ورلڈ کپ: یورپی ممالک کے شرکت نہ کرنے پر سپر کمپیوٹر کی انوکھی پیش گوئی!

Express News

ایران میں کرکٹ کی فروغ، پاکستان کے تعاون سے اقدامت کیے جائیں گے

Express News

پی این فلیٹ کلب اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز

Express News

قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو جدید تربیت فراہم کی جائے گی: صدر پی ایچ ایف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو