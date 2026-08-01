گرمی کی شدت بڑھتے ہی بہت سے افراد اخراجات کم رکھنے کے لیے پرانے یا کم قیمت ایئر کنڈیشنرز خرید لیتے ہیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہی آلات سنگین خطرات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اے سی میں پیدا ہونے والی بعض خامیاں ابتدا میں معمولی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اگر انہیں بروقت دور نہ کیا جائے تو شارٹ سرکٹ، آگ لگنے یا بڑے مالی نقصان کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق پرانے اے سی میں کمزور وائرنگ، گھسے ہوئے برقی پرزے، موٹر کی خرابی اور حد سے زیادہ گرم ہونے جیسے مسائل عام ہیں۔ یہی خرابیاں بعد میں کسی بڑے حادثے کی صورت اختیار کر سکتی ہیں، اس لیے غیر معمولی علامات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
اگر اے سی آن کرتے ہی جلنے یا پگھلے ہوئے پلاسٹک جیسی بو محسوس ہو تو اسے فوری طور پر بند کر دینا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اندرونی تاریں، موٹر یا انسولیشن متاثر ہو چکی ہے، جو آگ لگنے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مستند ٹیکنیشن سے فوری معائنہ کروانا ضروری ہے۔
اسی طرح اے سی سے کھڑکھڑاہٹ، غیر معمولی شور یا عجیب آوازیں آنا بھی خرابی کی واضح نشانی ہے۔ یہ مسئلہ پنکھے، کمپریسر یا کسی ڈھیلے پرزے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے اور اسے نظر انداز کرنے سے پورا سسٹم متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اے سی معمول سے زیادہ گرم ہونے لگے تو یہ اندرونی برقی حصوں میں خرابی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایسے پرزے شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کے امکانات میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے فوری جانچ اور مرمت ضروری ہوتی ہے۔
اگر پہلے کے مقابلے میں اے سی کی ٹھنڈک کم ہو جائے تو اسے بھی معمولی مسئلہ نہ سمجھیں۔ اس کی وجہ ریفریجرنٹ گیس کی کمی، کمپریسر کی خرابی یا فلٹر کا بند ہونا ہو سکتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اے سی کو سروس یا مرمت کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ اگر وولٹیج اسٹیبلائزر یا برقی تاروں کے قریب چنگاریاں دکھائی دیں تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ خراب وائرنگ یا ڈھیلے برقی کنکشن کی نشاندہی کرتی ہے، جو بروقت درست نہ کیے جائیں تو آگ لگنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ اگر آپ کے اے سی میں ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو اسے استعمال کرنے کے بجائے فوراً بند کر دیں اور کسی مستند ٹیکنیشن سے مکمل معائنہ کروائیں۔ بروقت مرمت نہ صرف اے سی کو مزید نقصان سے بچا سکتی ہے بلکہ گھر اور اہلِ خانہ کی حفاظت بھی یقینی بناتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک ہی اے سی بار بار خراب ہو رہا ہو اور مسلسل مرمت کی ضرورت پڑ رہی ہو تو بار بار اخراجات کرنے کے بجائے نیا، محفوظ اور توانائی بچانے والا ایئر کنڈیشنر خریدنا زیادہ بہتر اور دانشمندانہ فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔