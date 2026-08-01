پاکستان نے جنوبی کوریا کو دوسرے ہاکی ٹیسٹ میں شکست دے دی

چوتھے کوارٹر میں قومی ٹیم کے کپتان ابوبکر نے مسلسل دو گول اسکور کرکے پاکستان کو 1-3 کی فتح دلا دی

ذوالفقار بیگ August 01, 2026
facebook whatsup
hockey
Hockey
اسلام آباد:

پاکستان  ہاکی ٹیم نے جنوبی کوریا کو دوسرے ہاکی ٹیسٹ میں شکست دے دی۔

اسلام آباد میں کھیلے گئے چار میچوں کی ہاکی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے مقابلے میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔

میچ کا پہلا کوارٹر بغیر کسی گول کے برابر رہا جبکہ دوسرے کوارٹر میں جنوبی کوریا نے پہلا گول کرکے برتری حاصل کی۔

پاکستان نے تیسرے کوارٹر میں شاندار کم بیک کرتے ہوئے عبدالرحمن کے گول کی بدولت مقابلہ برابر کر دیا۔ چوتھے کوارٹر میں قومی ٹیم کے کپتان ابوبکر نے مسلسل دو گول اسکور کرکے پاکستان کو 1-3 کی فتح دلا دی۔

میچ کے دوران پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی اور گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے اور قومی ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔

اس کامیابی کے بعد پاکستان کو چار میچوں پر مشتمل سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہوگئی ہے جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ 4 اگست کو کھیلا جائے گا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کامن ویلتھ گیمز، جیولن تھرو فائنل میں ارشد ندیم گولڈ میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

Express News

براڈ پیک میں برفانی تودہ گرنے کا واقعہ، 3 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی لاشیں برآمد، مزید کی تلاش جاری

Express News

فیفا ورلڈ کپ: یورپی ممالک کے شرکت نہ کرنے پر سپر کمپیوٹر کی انوکھی پیش گوئی!

Express News

ایران میں کرکٹ کی فروغ، پاکستان کے تعاون سے اقدامت کیے جائیں گے

Express News

پی این فلیٹ کلب اوپن انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز

Express News

قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو جدید تربیت فراہم کی جائے گی: صدر پی ایچ ایف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو