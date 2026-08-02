دادو میں اسکول جانے والی طالبات سمیت 5 لڑکیاں لاپتا، آئی جی سندھ نے نوٹس لے لیا

معصوم بچیوں کی گمشدگی میں ملوث عناصر کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا، ایس ایس پی دادو

ویب ڈیسک August 02, 2026
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فوٹو: فائل
دادو:

ضلع دادو کے شہر میہڑ میں اسکول جانے والی تین طالبات سمیت مجموعی طور پر پانچ لڑکیوں کی مبینہ گمشدگی کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔

پولیس ذرائع کے مطابق تمام واقعات کی تحقیقات جاری ہیں اور مختلف پہلوؤں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق لاپتا ہونے والی طالبات میں فاطمہ جانوری، روشنی تیونو اور تنزیلہ پنہور شامل ہیں، جو آٹھویں جماعت کی طالبات اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی طالبات ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ میہڑ سے بروہی برادری کی دو مزید نوجوان لڑکیوں کے بھی لاپتا ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس کے بعد شہر سے مجموعی طور پر پانچ لڑکیوں کی گمشدگی سامنے آئی ہے۔

واقعے کا آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور خصوصی ٹیمیں بچیوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔

دوسری جانب ایس ایس پی دادو نے کہا ہے کہ معصوم بچیوں کی گمشدگی میں ملوث عناصر کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا اور واقعے کی مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
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