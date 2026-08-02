کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمی ملزم گرفتار

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران چار ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
ریسکیو اور ایدھی ذرائع کے مطابق نیو کراچی سیکٹر 11 سی ون کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی ہوگیا، جسے گرفتار کرنے کے بعد طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
دوسری جانب کورنگی ابراہیم حیدری، کورنگی نمبر 6 اور سچل کے علاقے غازی گوٹھ میں بھی مبینہ پولیس مقابلے ہوئے جہاں کارروائیوں کے دوران مزید تین ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ملزمان کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔