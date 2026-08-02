کراچی، مشتعل کار سوار کی سڑک پر جارحانہ رویے کی ویڈیو سامنے آ گئی

مشتعل شخص نے دوسری گاڑی کو رکوا کر اس کی چابی نکال لی

محمد شاہ میر خان August 02, 2026
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کراچی:

شہر قائد میں راشد منہاس روڈ پر معمولی ٹریفک حادثے کے بعد ایک کار سوار کے مبینہ جارحانہ رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آگئی جس میں اسے دیگر شہریوں سے جھگڑتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق دو گاڑیوں کے درمیان معمولی ٹکر کے بعد ایک مشتعل شخص نے دوسری گاڑی کو رکوا کر اس کی چابی نکال لی اور کار سوار سے تلخ کلامی شروع کر دی۔

اسی دوران ایک اور شہری نے معاملہ ٹھنڈا کرانے کی کوشش کی تاہم مشتعل شخص اس سے بھی الجھ پڑا۔ بعد ازاں دوسرے کار سوار کی گاڑی کو بھی ٹکر ماری اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ بلاؤ، کس پولیس کو بلانا ہے؟

واقعے کے دوران سفید رنگ کی گاڑی میں سوار مذکورہ شخص کی پوری کارروائی ایک نوجوان نے اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کر لی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
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