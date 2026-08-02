سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ خوارجی معاویہ ہلاک

یہ آپریشن ہنگو کے علاقے چھپڑی نریاب میں کیا گیا، خوارجی معاویہ کرم میں کمانڈر کاظم کے بعد اہم ذمہ داری پر فائز تھا

ویب ڈیسک August 02, 2026
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اسلام آباد:

سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ خوارجی معاویہ مارا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ہنگو پولیس کے شہداء کا بدلہ لے لیا، خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ خوارجی معاویہ سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں مارا گیا۔ یہ انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن ہنگو کے علاقے چھپڑی نریاب میں کیا گیا۔

خوارجی امیر معاویہ فتنہ الخوارج کرم میں کمانڈر کاظم کے بعد ایک اہم ذمہ داری پر فائز تھا اور سیکیورٹی فورسز کو متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔

سیکیورٹی فورسز حکام کے مطابق خزینہ بانڈہ چیک پوسٹ حملے میں ملوث تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیازکارروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، امیر معاویہ کا خاتمہ دہشت گرد نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
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