سیکیورٹی فورسز نے آپریشن 11 گرج کے تحت خیبرپختونخوا کے ضلع باجوڑ اور خیبر میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران فتنۃ الخوارج کے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا اور کارروائیوں کی ویڈیو بھی جاری کردی گئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن "11 گرج" کے تحت خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے علاقے شاکرو میں مساجد میں ڈیرے جمانے والے فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے دو دہشت گرد اور ضلع خیبر کے علاقوں دربی خیل اور بٹان میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔
اس حوالے سے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی کے خلاف متعدد کارروائیاں مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد علاقے کو دہشت گرد عناصر سے پاک کرنا اور امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔
سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہیں۔
سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کواڈ کاپٹر کے ذریعے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، جو کہیں درختوں کی آڑ لیے ہوئے ہیں اور کہیں سڑک کنارے موجود ہیں۔
ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ چند دہشت گرد ایک عمارت میں نظرآرہے ہیں جہاں بم گرا کر انہیں نشانہ بنایا گیا۔
سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے نظر آرہا ہے اور منظم کارروائی کی گئی۔