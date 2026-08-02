ہائیکورٹس کے 19 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، نیا بحران سر اٹھانے لگا

صدر نے سمری کی منظوری دی نہ اعتراض لگایا، سپریم کورٹ منظوری کا پابند ہونیکا کہہ چکی

جہانزیب عباسی August 02, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ہائیکورٹس میں 19 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے معاملے میں صدر مملکت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کی بھیجی گئی سمری کی منظوری یا اعتراض لگا کر سمری واپس نہ بھیجنے کے سبب نیا بحران سر اٹھا رہا ہے۔

سپریم کورٹ ماضی میں ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی کو مسترد کرنے کا صدر مملکت کو اختیار حاصل نہیں ہے تاہم آرٹیکل 175 اے 8 میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ صدر مملکت کتنے گھنٹوں یا دنوں میں سمری کی منظوری دینے کے پابند ہونگے۔ 

جوڈیشل کمیشن کے دو اجلاسوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ،لاہور ہائی کورٹ میں 10،سندھ ہائی کورٹ میں 3اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سفارش کی تھی۔

پشاور ہائی کورٹ میں چار ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک ایڈیشنل جج جسٹس خالد حسین شاہانی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کی سفارش کی گئی تھی۔

پشاور ہائیکورٹ کے چار ججز کی تقرری کی مدت 4اگست کو مکمل ہونے جا رہی ہے۔  جسٹس خالد حسین شاہانی کی بطور ایڈیشنل جج مدت گزشتہ ماہ 28 جولائی کو مکمل ہوچکی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

خاران میں دہشتگردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کے مؤثر ردعمل پر فرار

Express News

بوٹ بیسن تھانے میں ہنگامہ آرائی کرنے پر آٹھ خواجہ سرا گرفتار

Express News

ایم کیو ایم مرکز بہادر آباد کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ، بھگدڑ سے دو افراد زخمی

Express News

سوات؛ کبل میں پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکا، 14 افراد جاں بحق

Express News

آپریشن 11 گرج کے تحت کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 10 دہشتگرد ہلاک، ویڈیو بھی جاری

Express News

پاک افغان تجارت 10 ماہ سے معطل، لنڈیکوتل بازار میں احتجاجی جلسہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو