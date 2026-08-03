برآمدات بڑھانے کیلیے حکومت کا 255 ارب پیکیج کا اعلان

صنعتی منصوبوں، مشینری کی خریداری کیلیے 350 ارب کے قرضے فراہم کیے جائیں گے

آہ سومرو August 03, 2026
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(فوٹو : فائل)
کراچی:

امریکا ایران کشیدگی کے باعث خطے میں غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان کی معیشت میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔

عالمی ریٹنگ ایجنسی ایس اینڈ پی گلوبل نے پاکستان کی خودمختارکریڈٹ ریٹنگ مائنس بی سے بڑھاکر بی کردی ہے اور اس کاآؤٹ لک مستحکم قراردیاہے، جسے آئی ایم ایف کے تعاون سے ہونیوالی معاشی اصلاحات،مالیاتی نظم و ضبط اورزرمبادلہ ذخائر میں بہتری کانتیجہ قراردیاجا رہاہے۔

حکومت نے برآمدات کے فروغ کیلیے مالی سال 2027 کے دوران تقریباً 98 ارب روپے کی لاگت سے تین بڑے مراعاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے،جبکہ مجموعی پیکیج کی مالیت 255 ارب روپے سے زائد بتائی جارہی ہے۔

اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی) کے فیصلے کے مطابق ایکسپورٹ فنانس اسکیم کے تحت برآمدکنندگان کو چھ ماہ کیلیے 8۔5 فیصد مقررہ شرح پر ورکنگ کیپیٹل قرضے فراہم کیے جائیں گے،جس پر حکومت مالی سال 2027 میں 58 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔

اسی طرح لانگ ٹرم ایکسپورٹ گروتھ فنانسنگ فیسلٹی کے تحت نئے صنعتی منصوبوں اور جدیدمشینری کی خریداری کیلیے 350 ارب روپے تک کے قرضے فراہم کیے جائیں گے۔

قرض لینے والوں سے ابتدائی دوسال 2 فیصد جبکہ اگلے آٹھ سال 5 فیصد شرح سودوصول کی جائیگی،جبکہ باقی سودحکومت برداشت کریگی، گزشتہ سال کے مقابلے میں 10 فیصد تک اضافی برآمدات کرنیوالوں کو اضافی برآمدی مالیت کاایک فیصد جبکہ 10فیصدسے زیادہ اضافہ کرنے والوں کودو فیصد ترغیبی رقم دی جائیگی، اس اسکیم پر سالانہ تقریباً 15 ارب خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔

مالی سال 2027 کے بجٹ میں بھی برآمدی شعبے کومتعددسہولتیں دی گئی ہیں۔ماہرین کے مطابق حکومت نے ترسیلات زر پردی جانیوالی مراعات ختم کرکے وسائل کوبرآمدی شعبے کی طرف منتقل کیاہے،جس سے صنعتی پیداوار،روزگار، ٹیکس وصولیوں اور مستقل زرمبادلہ آمدن میں اضافہ متوقع ہے۔

رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت اب بھی آئی ایم ایف پروگرام، چین اورسعودی عرب کے مالی تعاون پر انحصارکرتی ہے، اس لیے پائیدارمعاشی استحکام کیلیے برآمدات اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری (ایف ڈی آئی) میں نمایاں اضافہ ناگزیر ہے۔

ماہرین کاکہناہے کہ حکومت نے برآمدی شعبے کوسستی مالی سہولتیں، ٹیکس ریلیف اوردیگر مراعات فراہم کر دی ہیں،اب برآمدکنندگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی منڈیوں تک رسائی،مصنوعات میں ویلیو ایڈیشن اور برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ یقینی بنائیں، تاکہ پاکستان مستقبل میں آئی ایم ایف پروگراموں اور بیرونی مالی امداد پر انحصارکم کرسکے۔
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