کراچی، سرجانی ٹاؤن کے علاقے سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش برآمد

ورثا نے قانونی کارروائی کرانے سے انکار کر دیا اور لاش اپنے ہمراہ لے گئے

اسٹاف رپورٹر August 03, 2026
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کراچی:

شہر قائد سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں ایک شخص نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔

تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے علی محمد گوٹھ اللہ والا چوک کے قریب گھر سے ایک شخص کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی۔

متوفی کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی۔ 

پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت 42 سالہ دانیا ولد اشرف مسیح کے نام سے کی گئی۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص نے بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے باعث دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے۔

ورثا نے قانونی کارروائی کرانے سے انکار کر دیا اور لاش اپنے ہمراہ لے گئے ۔
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