سوات؛ کبل بازار میں خودکش دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

فوٹیج کی مدد سے خودکش حملہ آوور کی انٹری کی شناخت کا عمل جاری ہے

ویب ڈیسک August 03, 2026
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ضلع سوات کے علاقے کبل بازار میں پولیس اسٹیشن کے قریب خودکش دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کبل بازار میں اچانک دھماکے سے بھگدڑ مچ جاتی ہے جبکہ خودکش دھماکے کے وقت بازار میں کافی رش تھا۔

فوٹیج کی مدد سے خودکش حملہ آوور کی انٹری کی شناخت کا عمل جاری ہے۔

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واضح رہے کہ گزشتہ شام ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں اب تک 7 پولیس اہلکار اور 10 شہری شہید ہوچکے ہیں۔

خودکش دھماکے کی ایف آئی آر کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمینٹ کے تھانے میں دہشگردی کی دفعات کے تحت تھانہ کبل کے ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کرلی گئی ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق کبل چوک میں سہ پہر 4 بجے پاسون تنظیم کا احتجاج جاری تھا، چھ بجکر 4 منٹ پر تھانہ کبل کے مین گیٹ پر دھماکا ہوا۔
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