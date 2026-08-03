سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمتیں مزید بڑھ گئیں

عالمی مارکیٹ میں سونا 17 ڈالر فی اونس اور مقامی سطح پر 1700 روپے فی تولہ مہنگا ہوگیا

اسٹاف رپورٹر August 03, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونے اور چاندی کی عالمی ومقامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے بعد دوبارہ اضافے کا رحجان غالب ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 17ڈالر کے اضافے سے 4ہزار 60ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی پیر کو فی تولہ سونے کی قیمت 1ہزار 700روپے کے اضافے سے 4لاکھ 28ہزار 436 روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت 1ہزار 457روپے کے اضافے سے 3لاکھ 67ہزار 314روپے کی سطح پر آگئی۔

علاوہ ازیں عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 54سینٹس کے اضافے سے 58ڈالر 12سینٹس کی سطح پر آنے کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت 54روپے کے اضافے سے 6ہزار 291روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 46روپے کے اضافے سے 5ہزار 393روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاک امریکا اقتصادی تعاون میں نئی پیش رفت، امریکی وفد کا کراچی میں سرمایہ کاری مواقع کا جائزہ

Express News

اسٹیل سیکٹر کے لیے بجلی کے یونٹ پر سیلز ٹیکس کا نیا طریقہ کار نافذ

Express News

سونے اور چاندی کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

جولائی میں 810 ارب ٹیکس جمع، ہدف سے 30 ارب روپے زائد وصولی

Express News

پیٹرول، ڈیزل کی قیمت میں ردوبدل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

کراچی پورٹ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم، اعداد وشمار جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو