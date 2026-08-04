موجودہ نظام بہترین ہے، مسائل کی وجہ آئین پر عمل نہ کرنا ہے، رانا ثنا اللہ

پیپلز پارٹی انتخابی عمل میں پروپیگنڈے کے ذریعے شامل ہوئی، جلد نتائج تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی، نجی ٹی وی سے گفتگو

ویب ڈیسک August 04, 2026
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فوٹو: فائل
اسلام آباد:

وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ ملک کا موجودہ نظام بہترین ہے، مسائل کی اصل وجہ آئین پر عمل نہ کرنا ہے۔

نجی ٹی وی کے پروگرام  میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے واضح کیا ہے کہ نئے صوبوں کی تشکیل حکومت کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ موجودہ پارلیمانی نظام ہی ملک کو چلانے کے لیے کافی ہے۔

رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر کے انتخابات کو شفاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ (ن) وہاں اپنی حکومت قائم کرے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے اثرات سے متاثر ہو کر کشمیری عوام نے ن لیگ کو ووٹ دیے ہیں، جس سے جماعت کی کامیابی یقینی ہے۔

انتخابی نتائج پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابی عمل میں پروپیگنڈا کے ذریعے شامل ہوئی، تاہم تیسرے مرحلے کے بعد وہ نتائج تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔

رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ انہیں توقع ہے کہ آئندہ مرحلے کی 10 نشستوں میں سے 7 پر مسلم لیگ (ن) کامیاب ہوگی۔

نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی کے کسی فورم پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے یہ معاملہ سرے سے ایجنڈے پر ہی نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ 1973 کا آئین اور موجودہ پارلیمانی نظام گزشتہ پانچ دہائیوں سے ملک کو متحد رکھے ہوئے ہے۔

رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ملکی مسائل کی وجہ نظام میں خرابی نہیں بلکہ آئین پر مکمل عمل درآمد نہ کرنا ہے۔

انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اگر ہم پوری ایمانداری سے آئین کی پاسداری کریں تو یہی نظام مستقبل میں بھی ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے مکمل طور پر فعال اور کامیاب رہے گا۔
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