کراچی : ایم کیو ایم کے مرکز پر فائرنگ میں ملوث ملزمان زیر حراست، کئی اہم نام بھی شامل

فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا، جبکہ بہادرآباد میں مارکیٹیں اور دکانیں بھی بند ہو گئی تھیں

ویب ڈیسک August 04, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کراچی میں بہادرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز پر 2 گروپوں کے درمیان جھگڑے کے دوران ہوائی فائرنگ کے واقعے کو 2 روز گزر گئے، تاہم مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا۔

پولیس حکام کے مطابق مقدمے کے اندراج کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے کسی بھی دھڑے کی جانب سے تاحال رابطہ نہیں کیا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ رابطہ ہونے پر فوری طور پر مقدمہ درج کر لیا جائے گا، جبکہ اگر کسی دھڑے نے رابطہ نہ کیا تو سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔

پولیس ذرائع کے مطابق مقدمے کا متن تیار کر لیا گیا ہے اور اعلیٰ پولیس افسران کی اجازت ملتے ہی مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ آج مقدمے کے اندراج کا امکان ہے، جبکہ مقدمہ درج ہونے کے بعد زیر حراست افراد کی گرفتاری ظاہر کیے جانے کا بھی امکان ہے۔

پولیس ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز پر جھگڑے اور فائرنگ کے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث کئی افراد کو چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران حراست میں لیا گیا ہے، جن میں کئی اہم نام بھی شامل ہیں۔

پولیس کے مطابق اتوار کو ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز پر ایک گروپ اجلاس کر رہا تھا کہ دوسرے گروپ نے دھاوا بول دیا، جس کے بعد دونوں گروپوں کے کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور فائرنگ کی گئی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔

فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا، جبکہ بہادرآباد میں مارکیٹیں اور دکانیں بھی بند ہو گئی تھیں۔

اتوار کی شب جھگڑے اور فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد سانحہ بلدیہ کیس میں حال ہی میں بری ہونے والے رحمٰن عرف بھولا کو نارتھ ناظم آباد میں گھر سے حراست میں لے لیا گی۔

 رحمٰن عرف بھولا کو گھر سے حراست میں لیجانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں سادہ لباس ، پولیس وردی میں ملبوس اہلکار اور خواتین اہلکار بھی شامل تھیں رحمٰن عرف بھولا کو اپنے ہمراہ لیجاتے ہوئے دکھائی دیئے تاہم رات گئے تک رحمٰن بھولا کو حراست میں لیے جانے کے حوالے سے پولیس حکام کی جانب سے کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔

واضح رہے کہ ایم کیو ایم کے بہادر آباد میں قائم عارضی مرکز پر اتوار کی شب جھگڑے اور فائرنگ کے بعد شہر کے مختلف علاقوں سے ایم کیوایم کے عہدیداروں اور کارکنان کو حراست میں لیے جانے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

میر رضا علی کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایم کیو ایم مرکز پر جھگڑا، بلدیہ کیس میں بری ہونے والا رحمان عرف بھولا زیر حراست

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

Express News

درآمدی گندم کی قیمت مقامی گندم سے زیادہ ہوگی، وفاقی وزیر کا اعتراف

Express News

راولاکوٹ میں شرپسند عناصر کی فائرنگ سے 7 اہلکار شہید اور 143زخمی ہوئے، آزاد کشمیر حکومت

Express News

وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوچکی ہے، بلاول بھٹو

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو