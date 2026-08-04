بابر اعظم نے عبداللہ شفیق کا نام ’’کتابی‘‘ کیوں رکھا؟ ایان بشپ نے دلچسپ وجہ بتا دی

دونوں بلے بازوں نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 168 رنز بنا رکھے ہیں

اسپورٹس ڈیسک August 04, 2026
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کراچی:

ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے ٹیسٹ کپتان بابر اعظم اور بلے باز عبداللہ شفیق کی شاندار بیٹنگ کی جہاں سب شائقین تعریف کر رہے ہیں وہیں لیجنڈری ویسٹ انڈین پیسر اور کمنٹیٹر ایان بشپ نے بھی دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔

ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تو پاکستان ٹیم کی ابتدائی دو وکٹیں 98 کے مجموعی اسکور پر گر گئیں۔ اوپنر امام الحق 14 اور اذان اویس 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان بابراعظم اور بلے باز عبداللہ شفیق کی جوڑی نے محاذ سنبھالتے ہوئے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر تیسری وکٹ کی شراکت میں 168 رنز بنائے۔ عبداللہ شفیق کیریئر کی چھٹی سنچری بنا کر 107 رنز اور بابراعظم 86 رنز پر وکٹ پر موجود ہیں۔

تجربہ کار بلے باز عبداللہ شفیق کی برصغیر سے باہر یہ پہلی ٹیسٹ سنچری ہے۔

بابراعظم اور عبداللہ شفیق کی شاندار بیٹنگ پر کمنٹیٹر ایان بشپ بھی چپ نہ رہ سکے اور دونوں بلے بازوں کی تکنیک پر تبصرہ کیا۔

دوران میچ اپنی گفتگو میں ایان بشپ نے کہا کہ ان دونوں بلے بازوں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیالکوٹ نے دنیا کو عظیم شاعر اور ادیب دیے، جن میں علامہ اقبال، پروین شاکر اور فیض احمد فیض شامل ہیں۔ اسی مناسبت سے بابر اعظم نے عبداللہ شفیق کو ’’کتابی‘‘ کا لقب دیا، جو ادب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شاندار اور نصابی کتاب جیسی بیٹنگ تکنیک کی وجہ سے ہے۔

لیجنڈری ویسٹ انڈین پیسر اور کمنٹیٹر کا یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا جس پر شائقین بلے بازوں کی بیٹنگ سمیت ایان بشپ کی معلومات کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔
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