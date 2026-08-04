چین میں موسلادھار بارشوں سے سیلابی صورتحال، 1 لاکھ 15 ہزار سے زائد افراد کا انخلا

لوونان، ٹونگوان اور بائہی کاؤنٹیاں خاص طور پر متاثر ہوئیں

ویب ڈیسک August 04, 2026
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چین میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر 115,000 سے زائد افراد کو نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔

گلوبل ٹائمز نے چائنا سنٹرل ٹیلی ویژن اور صوبائی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ کل 49,925 گھرانوں میں جن میں 115,756 افراد شامل ہیں، کو شدید موسم کے تازہ ترین اسپیل سے خطرے والے علاقوں سے منتقل کیا گیا۔

شمالی شانشی، مغربی گوانژونگ اور مغربی جنوبی شانسی کے بیشتر حصوں میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ہلکی سے اعتدال پسند بارش ہوئی، جب کہ دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔

لوونان، ٹونگوان اور بائہی کاؤنٹیاں خاص طور پر متاثر ہوئیں۔ لوونان کے شپو اسٹیشن پر سب سے زیادہ بارش 136.4 ملی میٹر (5.3 انچ) ریکارڈ کی گئی۔

موسلا دھار بارشوں نے ہانجیانگ، ویہی، ڈانجیانگ اور ییلو دریا کے میں سیلاب کو جنم دیا۔ اٹھائیس دریاؤں اور 40 ہائیڈرولوجیکل اسٹیشنوں نے 47 سیلاب کو ریکارڈ کیا۔
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