کشمیر کے معاملے پر احتجاج؛ گرفتار 88 افراد کو شناخت پریڈ کیلیے جیل بھیج دیا گیا

انسداد دہشت گردی عدالت کا 14 دن میں شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرکے ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم

کورٹ رپورٹر August 04, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

کشمیر کے حوالے سے احتجاج کرنے پر گرفتار 88 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش کردیا گیا، عدالت نے تمام ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ملزمان کو ڈیوٹی جج عبدالغفور کاکڑ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔

عدالت نے 14 دن میں شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرکے ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

یاد رہے کہ پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف تھانہ شالیمار میں مقدمہ درج ہے۔

اسی احتجاج پر ایک روزل قبل سابق سینیٹر مشتاق احمد اور اخونزادہ یوسف زئی پر مقدمہ درج ہے، کل مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا جہاں عدالت نے ان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

میر رضا علی کیس میں اہم پیشرفت

Express News

ایم کیو ایم مرکز پر جھگڑا، بلدیہ کیس میں بری ہونے والا رحمان عرف بھولا زیر حراست

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان

Express News

درآمدی گندم کی قیمت مقامی گندم سے زیادہ ہوگی، وفاقی وزیر کا اعتراف

Express News

راولاکوٹ میں شرپسند عناصر کی فائرنگ سے 7 اہلکار شہید اور 143زخمی ہوئے، آزاد کشمیر حکومت

Express News

وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوچکی ہے، بلاول بھٹو

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو