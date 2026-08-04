میر رضا علی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی، ممکنہ وجہ موت بھی سامنے آگئی

لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی اور گلی ہوئی تھی جبکہ ایک گولی لگی تھی، موت ہیمرجک شاک کی وجہ سے ہوئی

ویب ڈیسک August 04, 2026
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کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ ایس کے رہائشی میر رضا علی کے قتل کیس میں نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ولفکس کے بانی میر رضا علی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقتول کو ایک گولی سینے پر لگی جو کمر سے باہر نکلی اور اس کی وجہ سے دل و پھیپھڑے کو نقصان پہنچا۔

ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول کی لاش 24 سے 36 گھنٹے پرانی تھی جبکہ موت سینے میں گولی لگنے کے بعد خون بہنے اور جسمانی اعضا کے کام بند کرنے کی وجہ سے ہوئی۔

ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی وجہ ہیمرجک شاک کو قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق جسم سے خون بہہ جانے کیوجہ سے دماغ مفلوج ہوجاتا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جسم پر کسی اور تازہ چوٹ یا فریکچر کے شواہد نہیں ملے۔

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ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ لاش گلی اور سڑی ہوئی تھی جبکہ کیمیائی تجزیے کے لیے معدہ، جگر، گردے، تلی اور دیگر نمونے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق کیمیائی تجزیے کی حتمی رپورٹ تاحال موصول ہونا باقی ہے، حتمی فرانزک اور کیمائی تجزیے سے ابتدائی رپورٹ مشروط ہوگی۔

دوسری جانب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیعہ راحیل نے کہا ہے کہ مقتول کو ایک گولی لگی جبکہ جسم پر تشدد اور لاش کو جھلسانے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔
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