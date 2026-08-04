انڈونیشیا؛ پائلٹ کے سوٹ کیس سے 70 ہزار نشہ آور گولیاں برآمد، ویڈیو وائرل

پائلٹ کو یہ منشیات انڈونیشیا اسمگل کرنے کے عوض تقریباً 9 ہزار برطانوی پاؤنڈ معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی

ویب ڈیسک August 04, 2026
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انڈونیشیا میں پائلٹ کے سوٹ کیس سے 70 ہزار نشہ آور گولیاں برآمد

انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک غیر ملکی پائلٹ کو تقریباً 70 ہزار ایکسٹیسی گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے ایک ایئرپورٹ میں پائلٹ کے سوٹ کیس سے 26 کلو گرام منشیات کی گولیاں برآمد ہوئیں جن کی تعداد 70 ہزار گولیاں اور مالیت ہزاروں پاؤنڈ ہے۔

پائلٹ کو گرفتار کرلیا گیا جو حیران کن طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ تحقیقات کے دوران گرفتار پائلٹ نے اعتراف کیا کہ اسے یہ منشیات انڈونیشیا اسمگل کرنے کے عوض تقریباً 9 ہزار برطانوی پاؤنڈ معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔

پائلٹ کے خلاف منشیات اسمگلنگ کے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ یہ جاننے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہیں کہ وہ کس بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک سے وابستہ تھا اور منشیات کی یہ بڑی کھیپ کس مقصد کے لیے انڈونیشیا لائی جا رہی تھی۔

واضح رہے کہ انڈونیشیا میں منشیات سے متعلق قوانین دنیا کے سخت ترین قوانین میں شمار ہوتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں عمر قید یا سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔

 
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