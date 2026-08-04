آبنائے ہرمز کھولنے کے معاہدے میں ایران اور عمان کے درمیان اہم پیش رفت کی تصدیق

آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے مجوزہ معاہدے کے مندرجات بھی سامنے آگئے

ویب ڈیسک August 04, 2026
facebook whatsup
اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی (اے آئی، تصوراتی تصویر)

ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کو دوبارہ تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کے مجوزہ معاہدے پر جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس مجوزہ معاہدے کے تحت خلیج فارس میں داخل ہونے والے تجارتی جہاز ایران کے زیرِ انتظام بحری راستے سے گزریں گے جبکہ خلیج سے باہر آنے والے جہاز عمان کے زیرِ انتظام راستے کو استعمال کریں گے۔

دونوں ممالک بحری سلامتی، رہنمائی اور سمندری ماحول کے تحفظ کی خدمات کے عوض سروس فیس وصول کریں گے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات ابھی جاری ہیں اور حتمی معاہدے کی شکل میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ 

ایک علاقائی ذرائع نے بتایا کہ اس مجوزہ معاہدے کو ایران کی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے بھی منسلک کیا گیا ہے۔ اگر امریکا ناکہ بندی ختم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔

قبل ازیں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ایران اور عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے تاہم ابھی کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا۔

دوسری جانب عالمی شپنگ کمپنیوں نے امن مذاکرات کے باوجود محتاط رویہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ بحری ٹریفک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد معمول سے کم ہے جبکہ حالیہ حملوں اور سکیورٹی خدشات کے باعث کئی جہاز اب بھی متبادل راستے اختیار کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی خام تیل اور مائع قدرتی گیس کی تقریباً 20 فیصد ترسیل ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایران، عمان اور دیگر متعلقہ فریق کسی قابلِ قبول معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو نہ صرف عالمی تجارت بحال ہوگی بلکہ تیل کی قیمتوں میں بھی مزید استحکام آنے کا امکان ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کے پاس آخری موقع ہے، معاہدہ کرلے ورنہ پچھتائے گا؛ ٹرمپ کی دھمکی

Express News

ایران نے پاکستان سمیت مسلم ممالک کی افواج پر مشتمل سیکیورٹی اتحاد کی تجویز پیش کردی

Express News

امریکا نے ایران کیخلاف نئی جنگی حکمتِ عملی کیلیے عام فوجیوں سے بھی تجاویز طلب کرلیں

Express News

پیرو میں نازکا لائنز کے آثار قدیمہ میں سیاحوں کا طیارہ گر کر تباہ؛ 13 ہلاکتیں

Express News

آنگ سان سو چی 4 سال بعد پہلی بار منظرعام پر؛ وفد سے ملاقات کی تصاویر جاری

Express News

ایرانی قیادت دوغلی ہے، معاہدہ ہونے یا ہتھیار ڈالنے تک ناکہ بندی جاری رکھیں گے؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو