یمن؛ بھارتی مال بردار جہاز حملے میں شدید نقصان کے بعد سمندر میں ڈوب گیا

تاحال کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم بحیرۂ احمر میں حالیہ مہینوں میں حوثیوں نے ذمہ داری تسلیم کی ہے

ویب ڈیسک August 04, 2026
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بھارتی تجارتی جہاز سے بارودی کشتی ٹکراگئی

ایک بھارتی مال بردار جہاز یمن کے مغربی ساحل کے قریب بحیرۂ احمر میں بارودی کشتی سے ٹکرا گیا جس سے زوردار دھماکا ہوا اور آگ بھڑک اُٹھی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس مبینہ حملے میں بھارتی جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور عملے کے متعدد ارکان زخمی بھی ہوگئے تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔

بحری سلامتی سے متعلق اداروں کا کہنا ہے کہ جہاز کے عملے نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کیے جبکہ قریبی بحری حکام کو امدادی کارروائی کے لیے اطلاع دی گئی۔

حملے میں جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور جہاز کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوششیں کی گئی تاہم وہ سمندر میں غرقاب ہوگیا۔

دوسری جانب بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جہاز سے نامعلوم پروجیکٹائل ٹکرایا ہے جس کے بعد جہاز ڈوب گیا۔ عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔

تاحال کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم بحیرۂ احمر میں حالیہ مہینوں کے دوران ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملوں اور بحری ناکہ بندی کی دھمکیوں کے باعث شبہات اسی جانب جا رہے ہیں۔

حوثیوں نے گزشتہ ماہ سعودی عرب سے وابستہ بحری نقل و حمل کو نشانہ بنانے اور باب المندب کے راستے سے گزرنے پر پابندی کا اعلان بھی کیا تھا۔

واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کے بعد بحیرۂ احمر اور باب المندب وہ اہم ترین آبی گزرگاہیں ہیں جو ایران امریکا جنگ کے باعث مکمل یا جزوی طور پر بند ہیں اور تیل و گیس کی دنیا بھر میں ترسیل شدید متاثر ہے۔
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