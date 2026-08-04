لاہور میں سفاک شخص نے ماں اور پڑوسی خاتون کو پیچ کس کے وار سے قتل کردیا

لاہور کے ہربنس پورہ میں گھریلو تنازع پر بدبخت بیٹے نے پیچ کس کے وار سے والدہ اور پڑوسی خاتون کو قتل جبکہ دو لڑکیوں کو زخمی کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق ہربنس پورہ کے علاقے کوٹلی پیر عبدالرحمن میں گھریلو تنازع کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں بدبخت بیٹے نے مبینہ طور پر اپنی والدہ اور ہمسایہ خاتون کو پیچ کس کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق ملزم نے پیچ کس کے وار سے 23 سالہ اقصی اور 13 سالہ عارفہ کو بھی زخمی کردیا جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 70 سالہ کنیز فاطمہ اور 52 سالہ سلطانہ عمران شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد جبکہ لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔
اطلاع ملتے ہی پولیس، فرانزک ٹیم اور دیگر تحقیقاتی ادارے موقع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلہ قتل سمیت گرفتار کرلیا جس کی شناخت اورنگزیب کے نام سے ہوئی ہے۔