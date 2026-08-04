کراچی، فائرنگ کے واقعات میں سیکیورٹی گارڈ سمیت 2 افراد زخمی

زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر August 05, 2026
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کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں سیکیورٹی گارڈ سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق نارتھ ناظم آباد میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ 30 سالہ پرویز زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

ایس ایچ او تھانہ حیدری مارکیٹ عدیل احمد نے بتایا کہ واقعہ نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ لنڈی کوتل چورنگی کے قریب پیش آیا ہے جس میں سیکیورٹی گارڈ کو ٹانگ پر گولی لگی تھی جو کہ قریب موجود ایک دکان پر تعینات ہے۔

تاہم فوری طور پر وجہ کا تعین نہیں ہوسکا اس حوالے سے پولیس سیکیورٹی گارڈ کا بیان قلمبند کر رہی ہے۔

دوسری جانب نیو کراچی نمبر بس اسٹاپ کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ محمد علی زخمی ہوگیا ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کا بتایا جا رہا ہے ۔
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