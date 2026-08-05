ایران اور امریکا 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے، معروف جریدے ایگزیوس کا دعویٰ

باضابطہ اعلان جلد اور ممکنہ طور پر آج کیا جا سکتا ہے، ایگزیوس

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

امریکا، ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت بحال کرنے کے لیے ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کا باضابطہ اعلان جلد اور ممکنہ طور پر آج کیا جا سکتا ہے۔

معروف امریکی نشریاتی ادارے ایگزیوس نے دو علاقائی ذرائع اور ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا، جس کے تحت آبنائے ہرمز میں آنے والے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے سے جبکہ روانہ ہونے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔

یہ نظام ایران کے ساتھ رابطہ کاری میں نافذ کیا جائے گا۔

رپورٹ کے مطابق عبوری معاہدے کی مدت کے دوران تجارتی جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہے، ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز کھلی ہے یا ابھی کھلنی ہے؟ امریکی سول اور فوجی قیادت کے متضاد بیانات نے الجھن بڑھا دی

ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کو مضبوط بنانا اور ایران کے جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سفارتی پیش رفت میں عمان، قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ثالثی کا اہم کردار ادا کیا۔

ایگزیوس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اس فریم ورک سے اصولی اتفاق کیا تھا جبکہ ایران کی اعلیٰ قیادت نے منگل کے روز اس کی منظوری کا عمل مکمل کر لیا۔

تاہم، معاہدے کا باضابطہ اعلان تاحال نہیں کیا گیا اور نہ ہی امریکا، ایران یا عمان کی جانب سے اس حوالے سے سرکاری تصدیق سامنے آئی ہے۔ لہٰذا اس پیش رفت کو فی الحال میڈیا رپورٹس اور متعلقہ ذرائع کی اطلاعات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’میں کہیں نہیں جا رہا‘؛ ایرانی صدر نے استعفے اور اندرونی اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا

Express News

ایران اور امریکا 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے، معروف جریدے ایگزیوس کا دعویٰ

Express News

معاہدے پر دستخط کرنے کا یہ آخری موقع ہے، ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز کھلی ہے یا ابھی کھلنی ہے؟ امریکی سول اور فوجی قیادت کے متضاد بیانات نے الجھن بڑھا دی

Express News

بھارت کا قدرتی ماحول دنیا بھر میں بدترین منظر پیش کرنے لگا

Express News

ٹرمپ کی نئی مشکل؛ ایران کیساتھ جنگ میں امریکا کے پاس جنگی ہتھیار ختم ہونے لگے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو