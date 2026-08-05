پاکستان اور امریکا کے باہمی تجارتی فریم ورک پر ہونے والے مذاکرات میں اہم پیشرفت

دونوں ممالک نے باہمی تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے اور تکنیکی سطح پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی تجارتی نمائندے کے درمیان پاکستان اور امریکا کے باہمی تجارتی فریم ورک پر ہونے والے مذاکرات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے۔

دونوں ممالک نے باہمی تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے اور تکنیکی سطح پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا۔

ملاقات میں وزیرِ خزانہ نے امریکا کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیتے ہوئے برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو اہم قرار دیا۔

امریکی حکام نے پاکستان کی لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات پر ہونے والی پیشرفت کو سراہا۔ دونوں ممالک نے دوطرفہ تجارتی و اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے تجارتی معاہدے کو جلد مکمل کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ میر رضا قتل کیس، پورسٹ مارٹم رپورٹ میں سنگین خامیوں کی نشان دہی

Express News

راولپنڈی: شہری کو اغوا کرکے رقم لینے والا پولیس اہلکار دو ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی جاری، ایگرو فارم 1212 ملین میں فروخت

Express News

خطے میں کشیدگی روکنے کیلئے مذاکرات، سفارتکاری ناگزیر ہے، آر-4 گروپ وزرائے خارجہ

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کا تعلیم، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

وزیراعظم سے ایرانی وزیر صنعت کی ملاقات؛ سرحدی تجارت بڑھانے، لاجسٹکس اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو