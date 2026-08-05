دبئی کے جبل علی میں یکے بعد دیگرے 7 دھماکے، بندرگاہ سے دھویں کے بادل اٹھنے لگے

ممکنہ جانی و مالی نقصان کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا

ویب ڈیسک August 05, 2026
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متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے صنعتی علاقے جبل علی میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی اور دور سے دھویں کے گھنے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔

ایرانی نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق مختلف ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔

عرب میڈیا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ دبئی کے جبل علی صنعتی علاقے میں تقریباً 20 منٹ کے دوران کم از کم سات دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔

تاحال دھماکوں کی نوعیت، ان کی وجوہات یا ممکنہ جانی و مالی نقصان کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔

یہ بھی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا دھماکے کسی صنعتی حادثے کے باعث ہوئے یا ان کے پیچھے کوئی اور وجہ کارفرما تھی۔ متعلقہ حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

جبل علی بندرگاہ مشرق وسطیٰ کی اہم ترین تجارتی بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں تجارتی جہاز آمدورفت کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں پیش آنے والا کوئی بھی غیر معمولی واقعہ عالمی تجارت اور بحری نقل و حمل کے حوالے سے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔

مزید سرکاری معلومات سامنے آنے کے بعد واقعے کی نوعیت اور اس کے اثرات کے بارے میں واضح تصویر سامنے آ سکے گی۔
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