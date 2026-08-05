ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی؛ معطل اے ایس آئی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

اے ایس آئی عمران تفتیش کے بہانے لڑکی کو انویسٹیگیشن روم میں لے کر گیا اور زیادتی کر ڈالی تھی

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کینٹ کچہری لاہور نے ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کیس میں گرفتار معطل پولیس اے ایس آئی کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔

عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ ارم یوسف کی عدالت میں معطل ملزم اے ایس آئی عمران کو پیش کیا گیا۔ تھانہ غازی آباد کے پولیس نے ملزم اے ایس آئی کو پیش کیا۔

تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ ملزم سے لڑکی سے زیادتی کی تفصیلات جاننا ہے، اس لیے ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا جائے۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ اے ایس آئی کی لڑکی سے مبینہ زیادتی اور تھانہ معطلی کی اندرونی کہانی سامنے آگئی

Express News

لاہور؛ اے ایس آئی کی لڑکی سے مبینہ زیادتی، ایس ایچ او سمیت تھانے کا پورا عملہ معطل

واضح رہے کہ ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کے معاملے پر ایس ایچ او غازی آباد سمیت تھانے کے پورے عملے کو کارروائی میں تاخیر اور افسران کو لاعلم رکھنے پر معطل کر دیا گیا تھا۔

اے ایس آئی کی لڑکی سے مبینہ زیادتی اور تھانہ معطلی کی اندرونی کہانی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھکاری لڑکی کو تھانہ غازی آباد کے اندر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اے ایس آئی عمران موٹر سائیکل پر بٹھا کر لڑکی کو تھانہ غازی آباد لایا۔

گیٹ ڈیوٹی پر تعینات سنتری نے اے ایس آئی سے خاتون سے متعلق دریافت کیا، جس پر اے ایس آئی عمران نے جواب دیا کہ ملزمہ ہے اور تفتیش کے لیے لایا ہوں، اے ایس آئی عمران لڑکی کو انویسٹیگیشن روم میں لے کر گیا اور زیادتی کر ڈالی۔

پولسی کے مطابق زیادتی کے بعد لڑکی کو خود واپس چھوڑ کر آیا، ورثاء لڑکی کے اغواء کی درخواست دینے تھانے گئے اور اسی دوران ورثاء کو گھر سے فون آیا کہ لڑکی واپس آگئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ میر رضا قتل کیس، پورسٹ مارٹم رپورٹ میں سنگین خامیوں کی نشان دہی

Express News

راولپنڈی: شہری کو اغوا کرکے رقم لینے والا پولیس اہلکار دو ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی جاری، ایگرو فارم 1212 ملین میں فروخت

Express News

خطے میں کشیدگی روکنے کیلئے مذاکرات، سفارتکاری ناگزیر ہے، آر-4 گروپ وزرائے خارجہ

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کا تعلیم، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

وزیراعظم سے ایرانی وزیر صنعت کی ملاقات؛ سرحدی تجارت بڑھانے، لاجسٹکس اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو