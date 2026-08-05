کامن ویلتھ گیمز: پاکستانی باکسر سمیت کئی ایتھلیٹس گلاسگو میں لاپتہ

2014 کے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز کے بعد بھی متعدد ایتھلیٹس لاپتہ ہوگئے تھے

اسپورٹس ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

گلاسگو میں منعقدہ کامن ویلتھ گیمز 2026 کے اختتام کے بعد پاکستانی باکسر سمیت کئی ممالک کے ایتھلیٹس کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات پر اسکاٹ لینڈ پولیس نے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

پولیس کے مطابق مختلف ممالک کے چند کھلاڑی اپنی ٹیموں کے ساتھ وطن واپس نہیں گئے اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جبکہ اس سلسلے میں برطانوی ہوم آفس سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یوگنڈا کی باکسنگ ٹیم کے چار اراکین نُہو باتے، اینجل کاتوشابے، ابراہیم کیمس اور ایملی ناکالیما مقررہ پرواز میں سوار نہیں ہوئے۔

مقامی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے ایک باکسر نے بتایا کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں پناہ حاصل کر کے بہتر تربیتی سہولیات اور کھیل کے زیادہ مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

دوسری جانب رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے پاکستانی باکسر قدرت اللہ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ پاکستان روانہ نہیں ہوئے۔ ٹیم حکام جب انہیں تلاش کرنے ان کے کمرے میں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔

کامن ویلتھ گیمز گلاسگو 2026 کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ تقریباً تین ہزار ایتھلیٹس کی محفوظ واپسی کے لیے پولیس، بارڈر فورس اور یو کے ویزاز اینڈ امیگریشن کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ 2014 کے گلاسگو کامن ویلتھ گیمز کے بعد بھی متعدد ایتھلیٹس لاپتہ ہوئے تھے جن میں بعض نے بعد ازاں برطانیہ میں پناہ کی درخواستیں جمع کرائی تھیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی سی بی نے ایشین لیجنڈز لیگ میں شرکت کرنے والے سابق کرکٹرز کو خبردار کر دیا

Express News

تائیکوانڈو چیمپئن شپ: کراچی کے نوجوان کھلاڑی نے تین میڈلز جیت لیے

Express News

ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں ناکامی کی اصل وجہ بتا دی

Express News

بھارت: مس فیلڈ پر گیند کو غصے میں لات مارنے والے فیلڈر پر قسمت مہربان

Express News

کارلوس براتھ ویٹ نے بابر اعظم کی کپتانی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

Express News

آئی سی سی ون ڈے ورلڈکپ 2027 کے کوالیفائرز کا شیڈول طے پاگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو