کراچی؛ زیرتعمیر مدرسے کی چھت گرنے سے طلبہ اور مزدور زخمی

زیر تعمیر مدرسے کی چھت خستہ حال تھی جس کے باعث وہ اچانک گر گئی

اسٹاف رپورٹر August 05, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
کراچی:

سائٹ ایریا فرنٹیئر کالونی  میں زیرتعمیرمدرسے کی چھت گرگئی، جس کے ملبے تلے دب کر5 طالب علم اور مزدور زخمی ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق پیرآباد تھانے کے علاقے سائٹ ایریا فرنٹیئرکالونی یاسین مسجد کے قریب زیر تعمیرمدرسے کی چھت گرگئی جس کے ملبے تلے دب کر5 طالب علم ومزدورزخمی  ہو گئے، جنہیں ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا گیا۔

اسپتال پہنچائے گئے زخمی طالبعلوں میں17 سالہ اویس ولد زمان، 20 سالہ شاہ نواز ولد رمضان،25 سالہ صدیق ولد شہزاد،25 سالہ حمزہ ولد الیاس، 25 سالہ ناصر ولد طارق  شامل ہیں جب کہ زخمی مزدور کی شناخت 30 سالہ عباس ولد لعل قریشی کے نام سے کی گئی  ۔

اطلاعات کے مطابق زیر تعمیر مدرسے کی چھت خستہ حال تھی  جس کے  باعث وہ اچانک گر گئی ۔ حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ میر رضا قتل کیس، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگین خامیوں کی نشان دہی

Express News

راولپنڈی: شہری کو اغوا کرکے رقم لینے والا پولیس اہلکار دو ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی جاری، ایگرو فارم 1212 ملین میں فروخت

Express News

خطے میں کشیدگی روکنے کیلئے مذاکرات، سفارتکاری ناگزیر ہے، آر-4 گروپ وزرائے خارجہ

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کا تعلیم، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

وزیراعظم سے ایرانی وزیر صنعت کی ملاقات؛ سرحدی تجارت بڑھانے، لاجسٹکس اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو