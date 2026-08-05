بیمار افغان نومولود کو پاکستان میں داخلے کی اجازت، فوری علاج سے جان بچ گئی

افغان بچے کو فوری طور پر فرنٹیئر کور اسپتال حیات آباد منتقل کیا گیا جہاں علاج سے بچے کی جان خطرے سے باہر آگئی

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup
پشاور:

طورخم بارڈر پر انتہائی بیمار نومولود بچے کو والدین کے ہمراہ پاکستان داخلے کی اجازت مل گئی، یہاں فوری علاج سے بچے کی جان بچ گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 10 روزہ عمر کے افغان بچے کو والدین کے ہمراہ طورخم کے راستے پاکستان میں داخلے کی اجازت دے دی گئی، پاکستان پہنچنے پر افغان بچے کو فوری طور پر علاج اور خصوصی نگہداشت کے لیے فرنٹیئر کور اسپتال حیات آباد منتقل کردیا گیا۔

ماہر ڈاکٹرز کی مسلسل نگرانی کے باعث افغان بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے اور صحت بحال ہوگئی ہے، اس اقدام کا مقصد انسانی ہمدردی کے تحت نومولود کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی اور جان بچانا تھا۔

اطلاعات کے مطابق دو اگست کو جلال آباد کے افغان خاندان کو بیمار بچے کے علاج کے لیے طورخم کے راستے داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ میر رضا قتل کیس، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 سنگین خامیوں کی نشان دہی

Express News

راولپنڈی: شہری کو اغوا کرکے رقم لینے والا پولیس اہلکار دو ساتھیوں سمیت گرفتار

Express News

اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کی نیلامی جاری، ایگرو فارم 1212 ملین میں فروخت

Express News

خطے میں کشیدگی روکنے کیلئے مذاکرات، سفارتکاری ناگزیر ہے، آر-4 گروپ وزرائے خارجہ

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کا تعلیم، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

وزیراعظم سے ایرانی وزیر صنعت کی ملاقات؛ سرحدی تجارت بڑھانے، لاجسٹکس اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو