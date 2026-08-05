فیکٹ چیک: کیا ٹرمپ نے مجسموں پر سونا چڑھانے کے لیے 50 لاکھ ڈالر اڑا دیے؟

منصوبے میں مجسموں کی صفائی، مرمت، زنگ سے تحفظ اور ان پر 23.75 قیراط سونے کی پرت چڑھانا شامل ہے

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن ڈی سی میں نصب چار کانسی کے گھڑ سوار مجسموں کی مرمت اور ان پر دوبارہ سونے کی تہہ چڑھانے کے لیے تقریباً 50 لاکھ ڈالر کا سرکاری ٹھیکہ دیا ہے۔

سرکاری دستاویزات کے مطابق 21 اپریل 2026 کو نیشنل پارک سروس (این پی ایس) نے ’دی گلڈرز اسٹوڈیو‘ نامی کمپنی کو 49 لاکھ 95 ہزار 263 ڈالر کا معاہدہ دیا، جسے بعد ازاں اضافی کام کے باعث بڑھا کر 50 لاکھ 95 ہزار 253 ڈالر کر دیا گیا ہے۔

منصوبے میں مجسموں کی صفائی، مرمت، زنگ سے تحفظ اور ان پر 23.75 قیراط سونے کی پرت چڑھانا شامل ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ مجموعی رقم میں سے کتنی رقم صرف سونے اور اس کے استعمال پر خرچ ہو گی۔

یہ مجسمے اتنے اہم کیوں ہیں؟

صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر دعویٰ کیا تھا کہ چاروں مجسموں پر تقریباً 55 پاؤنڈ سونے کی پرت استعمال کی جائے گی۔

یہ مجسمے ’آرٹس آف وار‘ اور ’آرٹس آف پیس‘ کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں نصب ہیں اور امریکا کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں ان کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔

دستاویزات کے مطابق منصوبے میں درج ذیل کام شامل ہیں:

  •  تاریخی کانسی کے مجسموں کی صفائی اور بحالی
  • زنگ اور دیگر نقائص کی مرمت
  • حفاظتی کوٹنگ اور پرائمر کا استعمال
  •  23.75 قیراط سونے کی تہہ چڑھانا
  • گرینائٹ کے چبوتروں کی صفائی اور مرمت
  • اسکیفولڈنگ اور حفاظتی انتظامات

ناقدین کا ٹرمپ پر وار:

ناقدین، جن میں سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہیں، نے اس منصوبے کو مہنگائی اور معاشی مشکلات کے دوران عوامی پیسے کا غیر ضروری استعمال قرار دیا ہے۔

فیصلہ:

یہ دعویٰ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے گھوڑوں کے مجسموں کی مرمت اور ان پر سونے کی تہہ چڑھانے کے لیے تقریباً 50 لاکھ ڈالر کے سرکاری فنڈز مختص کیے، بڑی حد تک درست ہے۔ البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس رقم کا کتنا حصہ صرف سونے کی خریداری اور اس کے استعمال پر خرچ ہو گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لندن میں خاتون کے راہگیروں پر چاقو سے حملے؛ ہلاکتوں کا خدشہ؛ ملزمہ گرفتار

Express News

آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان میں اہم پیش رفت، محفوظ بحری راستے پر اتفاق ہوگیا

Express News

کروڑوں روپوں فراڈ کی ماسٹر مائنڈ بھارتی خاتون دبئی سے ڈی پورٹ؛ پونے میں گرفتار

Express News

میکسیکو؛ ٹک ٹاک لائیو کے دوران معروف انفلوئنسر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا

Express News

روس کا یوکرین پر اس سال کا سب سے بڑا حملہ؛ 21 ہلاک اور 45 زخمی

Express News

مذاکرات حوصلہ افزا ہیں لیکن آبنائے ہرمز نہ کھولی گئی تو ایران پر سخت حملہ ہوگا؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو