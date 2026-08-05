پی سی بی نے ایشین لیجنڈز لیگ میں شرکت کرنے والے سابق کرکٹرز کو خبردار کر دیا

جو بھی سابق کھلاڑی پیشگی اجازت اور این او سی کے بغیر اس ایونٹ میں شریک پایا گیا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے زیمبیا میں جاری ایشین لیجنڈز لیگ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) حاصل کیے بغیر شرکت کرنے والے سابق پاکستانی کرکٹرز کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔

پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بورڈ نے اس غیر منظور شدہ ٹورنامنٹ میں سابق قومی کرکٹرز کی شرکت کا سخت نوٹس لیا اور جو بھی سابق کھلاڑی پیشگی اجازت اور این او سی کے بغیر اس ایونٹ میں شریک پایا گیا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

پی سی بی کے مطابق ایسے کھلاڑیوں پر دو سال تک کسی بھی منظور شدہ غیر ملکی لیگ یا کرکٹ ایونٹ کے لیے این او سی جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ دو سال تک پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کوچنگ، مشاورت، مینٹورنگ یا کسی بھی دوسرے عہدے کے لیے نااہل ہوں گے۔

بورڈ نے واضح کیا کہ وہ آئی سی سی کے ضوابط پر مکمل عملدرآمد اور کرکٹ کے نظم و نسق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، اس لیے تمام موجودہ اور سابق کرکٹرز پر لازم ہے کہ بیرون ملک کسی بھی ایونٹ میں شرکت سے قبل پی سی بی سے باقاعدہ این او سی حاصل کریں۔

دوسری جانب زیمبیا کرکٹ یونین پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ایشین لیجنڈز لیگ کو اس کی جانب سے نہ تو منظوری دی گئی ہے اور نہ ہی یہ ایک باقاعدہ منظور شدہ ٹورنامنٹ ہے۔

رپورٹس کے مطابق محمد حفیظ، سہیل تنویر اور عمر اکمل لیگ میں شرکت کے لیے لوساکا پہنچے تھے، تاہم ایونٹ کی منظوری نہ ہونے کا علم ہونے پر انہوں نے مقابلوں میں حصہ لیے بغیر واپسی کا فیصلہ کیا جبکہ دیگر کئی سابق پاکستانی کرکٹرز مبینہ طور پر ٹورنامنٹ میں شریک ہو چکے ہیں۔

ایشین لیجنڈز لیگ میں پاکستان پینتھرز، انڈین رائلز، سری لنکن لائنز، بنگلہ دیش ٹائیگرز، افغانستان پٹھانز اور ایشین اسٹارز سمیت چھ ٹیمیں شریک ہیں جن میں مختلف ممالک کے سابق بین الاقوامی کرکٹرز کھیل رہے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی سی بی نے ایشین لیجنڈز لیگ میں شرکت کرنے والے سابق کرکٹرز کو خبردار کر دیا

Express News

تائیکوانڈو چیمپئن شپ: کراچی کے نوجوان کھلاڑی نے تین میڈلز جیت لیے

Express News

ارشد ندیم نے کامن ویلتھ گیمز میں ناکامی کی اصل وجہ بتا دی

Express News

بھارت: مس فیلڈ پر گیند کو غصے میں لات مارنے والے فیلڈر پر قسمت مہربان

Express News

کارلوس براتھ ویٹ نے بابر اعظم کی کپتانی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے

Express News

آئی سی سی ون ڈے ورلڈکپ 2027 کے کوالیفائرز کا شیڈول طے پاگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو