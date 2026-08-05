اسپیس ایکس کا بے قابو راکٹ چاند سے ٹکرا گیا!

واقعے کو ماہرین نے خلائی ملبے کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی ایک اہم یاد دہانی قرار دیا ہے

ویب ڈیسک August 05, 2026
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اسپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ کا تقریباً 4 ہزار کلوگرام وزنی بالائی حصہ بے قابو ہونے کے بعد چاند سے جا ٹکرایا، جسے ماہرین نے خلائی ملبے کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی ایک اہم یاد دہانی قرار دیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق راکٹ کو ابتدا میں ایک قمری لینڈر کو خلا میں پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد راکٹ کا بالائی حصہ کنٹرول سے باہر ہو گیا اور آج بالآخر تقریباً 3 ٹن ٹی این ٹی کے برابر طاقت سے چاند کی سطح سے ٹکرا گیا۔

ناسا نے واضح کیا ہے کہ اس تصادم سے زمین کو کسی قسم کا فوری خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تاہم، خلائی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خلائی ملبہ مستقبل میں زمین اور خلا دونوں میں سرگرمیوں کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق چاند پر قدرتی شہابی اجسام کے ٹکرانے کے واقعات معمول کا حصہ ہیں جبکہ ماضی میں بھی کئی خلائی مشن جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر چاند کی سطح سے ٹکرا چکے ہیں، اس لیے حالیہ تصادم غیر معمولی ضرور ہے لیکن تشویش کی فوری وجہ نہیں۔
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