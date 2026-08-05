ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کا راج، بہترین کھلاڑی قرار

بابر اعظم نے دونوں ٹیسٹ میچوں میں مجموعی طور پر 193 رنز اسکور کیے جن میں دو نصف سنچریاں شامل تھیں

ویب ڈیسک August 05, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شاندار بیٹنگ کی بدولت جوائنٹ پلیئر آف دی سیریز قرار دیا گیا۔

بابر اعظم نے دونوں ٹیسٹ میچوں میں مجموعی طور پر 193 رنز اسکور کیے جن میں دو نصف سنچریاں شامل تھیں اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

دوسری جانب دوسرے ٹیسٹ کے پلیئر آف دی میچ کا اعزاز عبداللہ شفیق کے نام رہا جنہوں نے پہلی اننگز میں تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز کی ناقابلِ شکست شاندار اننگز کھیلی۔

عبداللہ شفیق نے دوسری اننگز میں بھی ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 24 رنز ناٹ آؤٹ بنائے اور پاکستان کو ہدف حاصل کروا کر ٹیم کی 8 وکٹوں سے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔

واضح رہے کہ پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا کر دو میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی اور بیرونِ ملک مسلسل آٹھ ٹیسٹ شکستوں کے بعد فتح حاصل کر لی۔

اس فتح  میں بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی شاندار کارکردگی قومی ٹیم کی کامیابی کا محور ثابت ہوئی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سری لنکا سے شکست کے بعد قومی ویمن کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی

Express News

ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: جیت کے بعد بابراعظم کا بیان سامنے آگیا

Express News

ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کا راج، بہترین کھلاڑی قرار

Express News

آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ: پاکستان نے امریکا کو 0-3 سے شکست دے دی

Express News

پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام

Express News

دوسرا ٹیسٹ میچ: پاکستان نے  ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو