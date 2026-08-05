ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: جیت کے بعد بابراعظم کا بیان سامنے آگیا

قومی کپتان کا کہنا تھا کہ پچ کا جائزہ لینے کے بعد کوچ کے ساتھ مل کر ٹیم میں چار تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا

ویب ڈیسک August 06, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو سراہا ہے۔

میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ جب بھی ٹیم میچ جیتتی ہے تو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ شفیق کی شاندار بیٹنگ اور دونوں اسپنرز کی عمدہ بولنگ کو کامیابی کا اہم سبب قرار دیا۔

قومی کپتان کا کہنا تھا کہ پچ کا جائزہ لینے کے بعد  کوچ کے ساتھ مل کر ٹیم میں چار تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وکٹ انہیں پاکستان کی پچ جیسی محسوس ہوئی۔ بابر اعظم نے مزید کہا کہ سیریز سے قبل لگائے گئے تربیتی کیمپ نے بھی کھلاڑیوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔

دوسری جانب 184 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ قرار پانے والے عبداللہ شفیق نے کہا کہ کم بیک کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دوبارہ اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے ہوں۔

عبداللہ شفیق نے کہا کہ گزشتہ چند ٹیسٹ میچوں میں بیٹنگ یونٹ توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکا تھا، اس لیے وہ کافی عرصے سے اس موقع کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پوری توجہ اس بات پر تھی کہ پاکستان کو فتح دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سری لنکا سے شکست کے بعد قومی ویمن کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی

Express News

ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: جیت کے بعد بابراعظم کا بیان سامنے آگیا

Express News

ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز: بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کا راج، بہترین کھلاڑی قرار

Express News

آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ: پاکستان نے امریکا کو 0-3 سے شکست دے دی

Express News

پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام

Express News

دوسرا ٹیسٹ میچ: پاکستان نے  ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو