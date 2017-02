پاک فوج کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نیا نغمہ جاری

راولپنڈی: پاک فوج نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر’’سنگ باز‘‘کے نام سے خصوصی نغمہ جاری کردیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیرپر’’سنگ باز‘‘ کے نام سے خصوصی نغمہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر جاری کردیا ہے۔

5 Feb…Solidarity with Kashmiris. Atrocities in Held Kashmir must stop. Kashmiris be given their right of self determination=UN Resolutions pic.twitter.com/b3VTJI89o4

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 4, 2017